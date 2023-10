Abertas as inscrições para oficinas gratuitas de biscoitos e petiscos do Programa Cozinha Sustentável

Foram abertas nesta segunda-feira, 2 de outubro, as inscrições para as oficinas do Programa Cozinha Sustentável, uma iniciativa conjunta da Prefeitura de Atibaia e da Atibaia Saneamento, responsável pelo serviço de esgotamento sanitário por meio de parceria público-privada com a SAAE Atibaia. A oportunidade é para pessoas com idade igual ou superior a 18 anos e, preferencialmente, inscritas no Cadastro Único.

As oficinas ocorrerão em único dia, 17 de outubro, e serão divididas em duas turmas: a primeira, de biscoitos, acontecerá das 9h às 11h30 e a segunda, de petiscos, será das 13h às 15h30. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de 2 a 6 de outubro pelo WhatsApp do Núcleo de Inclusão Produtiva (11) 97443-8930.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Durante o encontro, os alunos serão convidados a degustar a produção, além de receberem orientações práticas sobre o armazenamento correto dos alimentos produzidos. Também haverá roda de conversa dedicada à troca de experiências entre o grupo.

“O projeto ensina receitas simples, com aproveitamento integral e reaproveitamento dos alimentos. Quem aprende pode melhorar sua situação socioeconômica e, como é um curso que busca favorecer o desenvolvimento humano, também pode ajudar a melhorar as relações sociais e autoestima”, afirma Evelyn Rodrigues, gestora do Núcleo de Inclusão Produtiva.

