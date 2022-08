Culinária Sustentável: oficinas de agosto estão com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para mais uma edição do Culinária Sustentável, projeto que busca incentivar o aproveitamento integral dos alimentos, o empreendedorismo e a geração de renda por meio de oficinas gratuitas realizadas no Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional. As duas oficinas de agosto acontecerão no próximo dia 8, das 9h às 11h (pães artesanais) e das 14h às 16h30 (sobremesas). As vagas são limitadas e o formulário de inscrição está disponível em: bit.ly/culinaria-sustentavel-atibaia .

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Quem tiver interesse em participar das duas oficinas deve preencher o formulário duas vezes e, desde a última edição, os participantes recebem um cupom para concorrer a um jogo de panelas, que será sorteado na última aula do projeto. Pães artesanais e sobremesas são as oficinas do mês de agosto, mas desde maio, o projeto já ofereceu aulas de comidas para crianças, receitas para aquecer o inverno, chás e infusões, comidas típicas e festa julina.

Qualquer que seja o tema, as oficinas do Culinária Sustentável abordam o ciclo do alimento – do planejamento das compras até o consumo, passando pelo preparo e melhor aproveitamento – buscando ressignificar essas relações. A ideia é ensinar a aproveitar integralmente os alimentos, valorizando como ingredientes e fontes de nutrientes as cascas, talos e sementes que usualmente são descartados.

Com a proposta de gerar uma mudança na cultura de consumo e desperdício, o projeto tem como base a economia solidária, abrangendo também noções de empreendedorismo, economia circular e modelos de negócio sustentável para geração de renda e promoção da inclusão social. O Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional está localizado na Rua Gonçalves Dias, 255 – Jardim Cerejeiras.

Programa de Educação Cultural

O projeto Culinária Sustentável é uma realização do Grupo Igua – empresa parceira da Saneamento Ambiental Atibaia (SAAE) no serviço de tratamento de esgoto do município – e integra o Programa de Trabalho Social (PTS) da Atibaia Saneamento. Além da SAAE, o programa tem apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia e da NTICS na sua operacionalização e inclui outra frente de trabalho, focada na educação socioambiental, que tem atuado nas escolas municipais.

Envolvendo alunos de 5º ano do Ensino Fundamental, o programa de Educação Cultural (PEC) busca estimular a reflexão sobre como podemos ajudar a construir um futuro mais sustentável, abordando temas como saneamento básico e uma melhor utilização dos recursos hídricos e naturais, Agenda 2030 e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

O objetivo dos dois projetos do PTS é promover a formação de cidadãos em situação de vulnerabilidade, fomentando o empoderamento social ao fazer com que se percebam protagonistas, agentes transformadores capazes de atuar em questões sociais, ambientais e econômicas, produzindo soluções para os problemas locais.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia