Inscrições para curso gratuito sobre empoderamento feminino seguem abertas até 1º de maio

O Coletivo Promotoras Legais Populares (PLP) Maria Carolina de Jesus está com inscrições abertas para mais uma edição do seu curso gratuito de capacitação voltado para mulheres, com apoio da Prefeitura de Atibaia, que reforça o compromisso do município com a promoção dos direitos e o empoderamento feminino. As interessadas têm até esta sexta-feira, 1º de março, para realizar suas inscrições clicando AQUI.

(Imagem Ilustrativa de Joel Muniz por Unsplash)

O curso, intitulado “Juntas pela Igualdade”, terá início em 5 de março, com encontros programados para as terças-feiras, de março a outubro, das 18h30 às 21h30, na Escola Major Juvenal Alvim.

Oportunidade gratuita

A participação no curso é totalmente gratuita, oferecendo uma excelente oportunidade para mulheres que buscam adquirir conhecimento e ferramentas para atuarem como agentes de transformação em suas comunidades.

Conteúdo

O programa do curso aborda diversas temáticas essenciais para a formação das participantes, incluindo ampliação e fortalecimento do conhecimento dos direitos das mulheres; caminhos de acesso à justiça e rede de apoio; combate à discriminação e opressão; e luta pelo efetivo reconhecimento da mulher como sujeito de direitos.

Objetivo de capacitar e empoderar

O principal objetivo do curso é capacitar as mulheres sobre seus direitos, visando transformá-las em lideranças comunitárias engajadas na defesa da igualdade e da justiça. A iniciativa é destinada a todas as mulheres interessadas em ampliar seu conhecimento sobre seus direitos e contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia