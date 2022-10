Bragança Paulista está com mais de 50 vagas abertas para cursos gratuitos de culinária natalina

A prefeitura de Bragança Paulista está com inscrições abertas para 52 vagas em cursos gratuitos de gastronomia natalina. Os cursos são em parceria com o Sebrae e o Senac.

Segundo a prefeitura, as oportunidades são para aprender a fazer brigadeiros gourmet, panetones e também doces natalinos. As aulas serão presenciais, no Centro de Capacitação e Treinamento do Conjunto Habitacional Henedina Cortez.

Oportunidades são para aprender a fazer brigadeiros gourmet, panetones e doces natalinos (Imagem Ilustrativa de Peggychoucair por Pixabay)

Para participar, é necessário que os interessados tenham no mínimo 18 anos. Como as aulas são em uma cozinha, por questão de higiene e segurança, é obrigatório que os alunos possuam avental, camiseta de manga comprida, calça comprida e também sapato fechado, para fazer o curso.

As inscrições são feitas por meio de um formulário online disponível no site do Sebrae. Confira as oportunidades e o links para se inscrever:

Curso ‘Prepare e venda brigadeiros gourmet’ – 18 vagas

Aulas: de 21/11 a 28/11, das 8h às 12h (aulas de segunda a sexta-feira)

As inscrições devem ser feitas até 02/11 pelo formulário disponível no site do Sebrae.

Curso ‘Fabrique e venda panetones e doces natalinos’ – 16 vagas

Aulas: de 05/12 a 14/12, das 8h às 12h (aulas somente segunda, terça e quarta-feira)

As inscrições devem ser feitas até 17/11 pelo formulário disponível no site do Sebrae.

Fonte: G1.globo.com