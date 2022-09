Curso gratuito de fabricação de pizza e salgados assados está com inscrições abertas

Na terça-feira (13), a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social abriu as inscrições para o curso de fabricação de pizza e salgados assados, uma iniciativa da Prefeitura da Estância de Atibaia realizada em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O curso é voltado a pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais e acontece de 4 de outubro a 3 de novembro, no Núcleo de Inclusão Produtiva.

As inscrições vão até o dia 22 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 10h30 e das 14h às 16h, no próprio Núcleo de Inclusão Produtiva, localizado na Rua Gonçalves Dias, 265, no Jardim Cerejeiras. Com duas turmas, uma de manhã e outra à tarde, o curso tem carga horária de 68 horas e acontecerá de segunda a quinta-feira.

(Imagemm Ilustrativa: Rudy and Peter Skitterians por Pixabay)

No total, são 36 vagas, 18 para cada turno e podem se inscrever maiores de 18 anos acompanhados ou encaminhados pelos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), CRM (Centro de Referência da Mulher), Centro Pop ou Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional.

Inclusão socioprodutiva

Coordenado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS), o Núcleo de Inclusão Produtiva é voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade social, oferecendo uma série de cursos que buscam favorecer a inclusão por meio do trabalho – seja via emprego formal, empreendedorismo ou projetos de economia solidária – e incentivar a geração de renda de forma digna e estável.

Além de abordar temas como gestão de vendas e finanças, o curso de fabricação de pizza e salgados assados ensina a planejar e executar as operações do processo de fabricação de pizzas e de salgados assados, do balanceamento ao acabamento do produto, incluindo normas e padrões de qualidade, higiene, segurança, prevenção de acidentes, preservação ambiental e tendências do mercado no que diz respeito a matérias-primas e equipamentos.

Mais informações pelo celular/WhatsApp (11) 97443-8930.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia