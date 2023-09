Curso on-line “Faça a divulgação certa e atraia mais clientes!” está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o curso on-line “Faça a divulgação certa e atraia mais clientes!”, que acontece no dia 21 de setembro, das 19h às 21h. Com uma abordagem prática, o curso se concentra no processo de comunicação e nas ferramentas existentes para divulgação mais comuns ao pequeno negócio. Mais informações e inscrições pelo link: Agenda Sebrae São Paulo.

(Imagem Ilustrativa de Christin Hume por Unsplash)

O curso do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) faz parte do Plano de Desenvolvimento Local – PDL, desenvolvido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Atibaia (ACIA) e o Sebrae.

O PDL envolve ampla gama de setores da cidade na viabilização de ações e projetos de incentivo ao empreendedorismo e promoção de desenvolvimento econômico sustentável.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia