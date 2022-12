Continuam abertas as inscrições para o curso de “Fabricação de Cupcakes e Bolos Caseiros” em Atibaia

Seguem abertas até 21 de dezembro as inscrições para o curso de “Fabricação de Cupcakes e Bolos Caseiros” oferecido pelo Núcleo de Inclusão Produtiva – iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS) – em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O curso será realizado de 2 a 10 de janeiro de 2023, com possibilidade de seleção de período entre manhã (das 8h às 12h) ou tarde (das 13h às 17h).

As inscrições podem ser realizadas via WhatsApp (11) 9.7443-8930 ou presencialmente no Núcleo de Inclusão Produtiva (Rua Gonçalves Dias, nº 265, Jardim Cerejeiras), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10h30 e das 14h às 16h.

(Imagem Ilustrativa: Sheelah Brennan por Unsplash)

Terão prioridade nas vagas pessoas maiores de 18 anos e inscritas no Cadastro Único, acompanhadas e/ou encaminhadas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro de Referência da Mulher (CRM), Centro Pop ou Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura.

Palestra e Sensibilização

No próximo dia 16 de dezembro, às 14h, o Núcleo de Inclusão Produtiva também promoverá, em sua sede, a palestra “Empreendendo com saúde”, com a fisiologista Rosângela Varas. Vale lembrar que a palestra estava inicialmente prevista para o dia 9, às 13h, mas teve sua data alterada em função do jogo da seleção brasileira pelas quartas de final da Copa do Mundo de Futebol.

Além disso, no dia 22 de dezembro o Núcleo de Inclusão Produtiva realizará uma ação de sensibilização junto a proprietários de distribuidores de alimentos e hotéis do município em agradecimento às parcerias mantidas ao longo de 2022 e também para prospectar novos parceiros para 2023. O objetivo do encontro, que será realizado às 14h no próprio Núcleo, é sensibilizar empresários para que se tornem parceiros dos serviços desenvolvidos na cidade, os quais têm contribuído para o empoderamento de diversas mulheres e homens que se encontram em situação de vulnerabilidade socioassistencial.

Mais informações sobre ambas as ações podem ser obtidas junto ao Núcleo de Inclusão Produtiva via WhatsApp (11) 9.7443-8930.

Inclusão Produtiva

Coordenado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS), o Núcleo de Inclusão Produtiva é voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade social, oferecendo uma série de atividades que buscam favorecer a inclusão por meio do trabalho – via emprego formal, empreendedorismo ou projetos de economia solidária – e incentivar a geração de renda de forma digna e estável.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia