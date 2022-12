Prefeitura de Atibaia e SENAI promovem cursos de qualificação profissional gratuitos

A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) através do Núcleo Profissionalizante está promovendo qualificação profissional gratuita em diversas áreas, como Eletroeletrônica, Vestuário, Gestão e Logística. As inscrições para os cursos oferecidos devem ser realizadas no mesmo local onde ocorrerão as aulas, o Núcleo Profissionalizante de Atibaia (Rua Marcílio Ambrósio de Carvalho, s/n, no Jardim Roseli).

(Imagem Ilustrativa: Roman Spiridonov por Unsplash)

As inscrições na área de Eletroeletrônica, para o curso de Eletricista Instalador, encerraram-se na quinta feira, dia 1º de dezembro. Os demais cursos de qualificação profissional, nas áreas de Vestuário, Gestão e Logística, têm inscrições abertas até a próxima semana. Na área de Vestuário, os cursos disponíveis são: Costureiro de Máquina Reta e Overloque; Costureiro sob Medida; Assistente de Modelagem Industrial de Roupas; Desenho de Moda; Modelagem de Camiseta e Agasalho; e Modelagem de Blazer Feminino sob Medida, com inscrições até segunda-feira, 5 de dezembro. Na área de Gestão estão disponíveis os cursos de Assistente de Recursos Humanos; Auxiliar Administrativo; Rotinas Fiscais; e Rotinas Trabalhistas. Já na área de Logística o curso oferecido pelo SENAI é de Operador de Logística, ambas com inscrições até o dia 6 de dezembro, terça-feira.

Na inscrição será necessário apresentar os seguintes documentos: xerox do RG, comprovante escolar, CPF e comprovante de endereço. Vale lembrar que a inscrição é válida a partir de 16 anos completos e as vagas são limitadas e por ordem de chegada, garantindo certificados pelo SENAI.

Mais informações e inscrições diretamente no Núcleo Profissionalizante de Atibaia, localizado na Rua Marcílio Ambrósio de Carvalho, s/n, no Jardim Roseli, ao lado da Escola Estadual Gabriel da Silva, ou pelo telefone: (11) 4411-6830.

Inscrições:

Dia 01/12 – Área de Eletroeletrônica

Dia 05/12 – Área do Vestuário

Dia 06/12 – Área de Gestão e Logística

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia