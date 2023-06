Homem que se passava por policial para roubar adolescentes é preso em Atibaia

Um homem de 37 anos que se passava por um policial civil para enganar e roubar adolescentes na saída de escolas, foi preso na tarde desta quarta-feira (31), em Atibaia, no interior de São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, José Cairo de Oliveira se passava por um agente da corporação e abordava os jovens próximo às escolas mostrando uma arma e perguntando se eles possuíam drogas ou bebidas.

Delegacia de Polícia de Atibaia (Foto: Prefeitura de Atibaia/ Divulgação)

O homem também pedia para ver os documentos dos adolescentes e os celulares. Na sequência, ele saía andando ou correndo com os aparelhos e os alunos que haviam sido roubados acabavam não reagindo.

O primeiro caso registrado na delegacia aconteceu no dia 2 de maio, quando ele abordou três jovens e fugiu levando o celular de um deles, no bairro Alvinópolis. Após o ocorrido, a Guarda Civil Municipal começou a monitorar as portas das escolas.

Nesta terça-feira (30), José Cairo de Oliveira realizou um novo roubo a dois adolescentes em frente à escola Major Juvenal Alvim.

Câmeras de monitoramento registraram o homem, vestindo um terno vinho, correndo dos dois jovens que havia roubado. Ele deu sinal de parada para um ônibus, mas não foi atendido pelo motorista. No entanto, após continuar a perseguir o veículo, conseguiu entrar.

A Guarda Civil foi acionada e o ônibus foi identificado. Ele foi alcançado e o criminoso foi preso em flagrante dentro do transporte público.

O falso policial foi reconhecido pelos dois adolescentes roubados no dia e também pelos que estavam presentes no ocorrido do dia 2 de maio.

O homem foi preso em flagrante por furto, roubo e usurpação de poder público. Na manhã desta quarta-feira (31), José teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.

A Polícia Civil suspeita que o homem tenha atuado em mais casos e pode investigar as imagens de outras possíveis ocorrências, caso novas vítimas apareçam.

O g1 não conseguiu contato com a defesa de José.

Fonte: G1.globo.com