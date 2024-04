Homem de 36 anos morre após colisão frontal entre carro e moto em Bragança Paulista

Um homem de 36 anos morreu após uma colisão frontal entre um carro e uma moto em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, na madrugada do último sábado (6).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 3h, próximo ao quilômetro dois da rodovia João Hermenegildo de Oliveira. O trecho fica na região do bairro Guaripocaba, perto do acesso à rodovia Fernão Dias.

Rodovia João Hermenegildo de Oliveira (Foto: Reprodução / Google Street View)

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada para atender o acidente grave e, ao chegar no local, encontrou o condutor da moto caído no chão, com ferimentos. O veículo – uma XR vermelha – ficou destruído.

Quando os policiais chegaram, o homem que estava na garupa da moto já havia sido socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde da cidade. Apesar disso, ele não sobreviveu às múltiplas fraturas e morreu. A vítima foi identificada como Tiago Souza Silva.

O condutor da moto, identificado como Bruce Linecker da Cunha, de 31 anos, foi encontrado consciente, mas com ferimentos na cabeça e nos membros inferiores. Ele recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda no local do acidente, o homem informou os policiais que um carro vermelho, do modelo Gol, invadiu a contramão da rodovia e colidiu frontalmente com a moto.

Em seguida, o condutor do carro fugiu do local, sem prestar socorro às vítimas. Os policiais encontraram no chão da rodovia a placa do veículo, que será usada nas investigações para encontrar o responsável pelo acidente.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e é investigado pela Polícia Civil de Bragança Paulista.

Consta ainda no boletim de ocorrência que o condutor da moto, Bruce, não corre risco de morrer. A moto dele foi encaminhada ao pátio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que também confirmou o atendimento ao caso.

Fonte: G1.globo.com