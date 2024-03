Tecnologia e Expansão: Central de Monitoramento de Atibaia é ampliada

O Centro de Operações e Inteligência (COI) de Atibaia passou por uma transformação com sua realocação e expansão: a sala está equipada com novos materiais tecnológicos, como computadores e mesa controladora, além do aumento na quantidade de servidores (de seis para dez posições de trabalho) e de telas (de seis para doze, cada uma com dois gerenciadores). Essas mudanças visam aprimorar a eficiência e a capacidade do ambiente de trabalho, preparando-o para respostas rápidas e promovendo mais segurança na cidade, por meio do monitoramento.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Central de Monitoramento

As câmeras são interligadas ao sistema de monitoramento do COI, que também atende a Muralha Digital de Atibaia, forte aliado das forças de segurança pública para identificação e prisão de criminosos na cidade e região, sendo capaz de demonstrar, em segundos, centenas de informações referentes aos veículos na cidade, apenas pela identificação da placa.

Os guardas municipais operam todo o sistema, em uma única sala, agora ampliada. Qualquer ocorrência que tenha eles usam o sistema, além do cadastro de veículos furtados e o acompanhamento de passagens, para ofertar apoio à Polícia Civil em registros de boletim com as imagens. O objetivo é garantir a segurança da população, inibir a criminalidade e ajudar na resolução de crimes que venham acontecer.

Câmeras de Monitoramento X Muralha Digital

As câmeras de monitoramento do município são espalhadas pela cidade, como escolas, postos de saúde, vias, praças e outros locais públicos, filmando em tempo real tudo o que acontece, sendo interligadas ao COI. Já na Muralha Digital tem equipamentos OCR (leitura de placas de veículos) que são capazes de identificar placas de veículos e gerar alertas automáticos, colaborando na prevenção e na identificação de crimes, além de ser fundamental na agilidade e na precisão de várias ocorrências ao indicar a presença de um veículo que já foi utilizado para a prática de delitos em Atibaia ou outras cidades interligadas ao sistema.

Números

A Muralha Digital desde 2021 teve uma ampliação de 264%, expandindo de 25 para 91 os pontos de coleta de dados nos acessos da cidade. Os números revelam o aumento expressivo durante os últimos anos, com o número de equipamentos na operação da Muralha saltando de 60 para 162 equipamentos em 2022. Já em 2023, a Muralha alcançou 170 equipamentos.

Em relação às câmeras de monitoramento, o aumento foi ainda mais significativo: de 4.060% comparado a 2020. Em 2024 o número de câmeras de monitoramento saltou para 2080, em 2020 eram apenas 50. Como mostra o gráfico acima, durante os últimos quatro anos o investimento em câmeras de monitoramento foi evidente, reforçando a prioridade em segurança pública e o cuidado com a população.

Totens

Entre as câmeras de monitoramentos estão os 26 totens de segurança: são 16 em escolas municipais e 10 em praças e esquinas de avenidas importantes da cidade. Cada totem possui altura entre 3,60 m e 4,40 m, sendo em aço carbono com estrutura única e resistente a atos de vandalismo; sistema de alto-falantes de alta potência e dispositivo luminoso tipo giroflex; botão e sistema de áudio para comunicação da central de monitoramento com o público local; sistema de reprodução de mensagens de áudio pré-gravadas para divulgação de avisos e informes de campanhas educativas e preventivas; sistema de câmeras com visão 360° simultâneo para monitoramento contínuo e gravação das imagens.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia