Homem é preso suspeito de assaltar joalheria em shopping de Bragança Paulista

Um homem foi preso nesta sexta-feira (22) suspeito de participar do assalto em uma joalheria em Bragança Paulista. O crime aconteceu no dia 11 de outubro quando três homens invadiram o shopping e levaram joias do estabelecimento. Além dele, a esposa e o tio de um segundo suspeito foram presos por receptação.

O crime aconteceu no dia 11 de outubro, quando três homens invadiram o shopping e levaram joias do estabelecimento. (Imagem: Circuito interno cedida pela Polícia Civil)

O homem foi preso em uma operação da Polícia Civil que cumpriu sete mandados, sendo dois de prisão, em pessoas suspeitas de participação e ligação com envolvidos no roubo.

De acordo com a polícia, no dia do crime, eles apreenderam o carro usado pelos criminosos onde um deles deixou um documento de identidade.

A partir do RG, eles passaram a investigar o homem e chegaram ao grupo que é de São Paulo, mas estava na cidade porque o homem preso tem parentes em Bragança Paulista.

O homem de 29 anos foi preso em sua casa, em Campinas. O segundo suspeito estava em casa, mas conseguiu fugir com a chegada da polícia.

No local, os policiais encontraram relógios, colares, correntes e tornozeleiras. A esposa e o tio do suspeito, que moram no imóvel, foram presos por receptação. A polícia segue investigando o caso.

