Polícia prende suspeito de matar e jogar corpo de namorada em poço em Atibaia

A Polícia Civil prendeu na noite desta terça-feira (22) o homem suspeito de matar e jogar o corpo da namorada em um poço na zona rural de Atibaia (SP). O crime aconteceu na noite de sábado (18) em uma chácara no bairro Rio Acima.

O caseiro Jhonatan Martins da Silva, de 32 anos, morava e trabalhava como caseiro no local onde aconteceu o assassinato. Na noite do crime, ele fugiu e confessou a ação a um parente. A polícia foi acionada e encontrou o corpo em um poço (veja mais abaixo).

Namorado mata mulher e joga corpo em poço em Atibaia (Foto: Bombeiros/ Divulgação)

Na terça-feira (21), o caseiro se entregou à polícia. Ele disse que o crime foi motivado por ciúmes, após ele ver mensagens de outro homem no celular da namorada Acemilde Alves, de 44 anos. Durante a discussão, ele alega ter sido agredido pela vítima e revidou com pauladas.

Já havia um mandado de prisão preventiva contra o rapaz, que ficou preso. Ele deve ser encaminhado para um presídio da região nesta quarta.

Namoro à distância

A vítima era morada de São Paulo (SP) e mantinha um relacionamento à distância com o suspeito há cerca de nove meses. No sábado, ela foi até Atibaia passar o final de semana com o companheiro. O casal, no entanto, teve uma briga na noite do sábado e ele matou mulher.

A polícia descobriu o crime após um tio do homem acionar a corporação informando que o sobrinho o enviou um áudio por meio de um aplicativo de mensagens confessando o assassinato e informando o local onde o corpo estava. Ele completou o comunicado dizendo que estaria fugindo.

Com isso, policiais foram até o endereço informado e encontraram um poço com marcas de sangue. Como não era possível acessar o poço, o Corpo de Bombeiros foi acionado.

Uma equipe conseguiu entrar no local, que tinha água com dois metros de profundidade. O corpo da mulher foi encontrado no fundo do poço. O cadáver apresentou uma lesão na cabeça e não tinha uma das pernas.

O rapaz alega que não arrancou a perna dela. Inicialmente, a polícia acredita que a lesão pode ter sido causada durante a queda no poço, que tinha cerca de 40 metros de profundidade.

