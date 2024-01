Justiça torna ré mulher que cortou pênis do marido após descobrir traição em Atibaia

A Justiça de Atibaia, no interior de São Paulo, tornou ré a mulher que decepou o pênis do marido. Em depoimento, ela afirmou que o crime foi motivado por uma traição. O caso aconteceu em dezembro de 2023.

A juíza Renata Heloísa da Silva Salles decidiu que Daiane dos Santos Farias vai responder por lesão corporal grave, com qualificadora de motivo fútil ou torpe mediante emboscada e emprego de tortura. Na decisão, a magistrada ainda manteve Daiane presa preventivamente.

Delegacia de Atibaia (Foto: Reprodução/PMA)

Na denúncia, oferecida na última quinta-feira (18), o MP citou que Daiane dos Santos Farias planejou a ação com frieza e simulou o início de uma relação sexual, com o marido amarrado, para então cortar o órgão genital com uma navalha.

Em seguida, ela ainda tirou foto do pênis decepado e jogou no vaso sanitário. Além disso, o MP ainda cita que Daiane não prestou nenhuma ajuda a Gilberto Nogueira de Oliveira e que ela escondeu a chave do carro de Gilberto, dificultando a ida da vítima ao pronto-socorro.

Procurada pela reportagem, a defesa de Daiane dos Santos Farias disse que vai se manifestar somente no processo que corre na Justiça.

Já a defesa de Gilberto, representada pela advogada Graciele Queiroz, disse que recebeu com naturalidade a prisão preventiva de Daiane e citou que o ato foi ‘bárbaro’. Além disso, ela pede que Daiane seja julgada por tentativa de homicídio ao invés de lesão corporal grave.

O caso

Daiane se entregou à Polícia na madrugada do dia 22 de dezembro, após confessar ter cortado o pênis do próprio marido em Atibaia. O caso aconteceu no bairro Cerejeiras 3.

Ela chegou a ser liberada, mas foi presa no dia seguinte, após a Justiça acatar pedido da Polícia Civil pela prisão temporária dela.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a mulher afirmou à Polícia que descobriu que, no dia de seu aniversário, o marido teria a traído, o que motivou o crime.

Ela disse que, após a descoberta, ficou irritada e esperou o marido chegar em casa para iniciar uma relação sexual com o homem.

Durante a relação, ela amarrou as mãos do homem com uma calcinha, pegou uma navalha e cortou o pênis do marido. Em seguida, ela tirou uma foto do órgão, jogou na privada e deu descarga.

Ainda segundo o boletim, o homem saiu à procura de socorro, enquanto a mulher encontrou com o irmão e foi à delegacia de plantão de Atibaia, onde confessou o crime.

Fonte: G1.globo.com