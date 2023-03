Polícia apreende metralhadoras, pistolas e fuzis de Thiago Brennand em imóvel em Atibaia

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu na última sexta-feira (17), em Atibaia, 67 armas do herdeiro e empresário Thiago Brennand, após o Exército suspender no ano passado o registro de CAC, sigla usada para identificar caçadores, atiradores e colecionadores de armamentos e munições, dele.

Thiago é investigado em pelo menos oito casos de crimes, sendo réu em seis deles. E em quatro desses seis casos, a Justiça decretou sua prisão preventiva. Atualmente ele é considerado foragido da Justiça pela polícia. Ele é procurado por: agredir uma modelo, tatuar e sequestrar outra mulher, e estuprar uma jovem e uma miss (saiba mais abaixo).

Thiago Brennand (Foto: Reprodução)

Até a última atualização desta reportagem o empresário seguia residindo nos Emirados Árabes, onde está desde setembro de 2022, quando o Fantástico, da TV Globo, revelou um vídeo dele agredindo uma aluna dentro de uma academia na capital paulista.

Thiago chegou a ser preso em outubro do ano passado pela Interpol nos Emirados Árabes por causa de um dos mandados de prisão, o da agressão a modelo. Mas foi solto no mesmo dia após pagar fiança, se comprometendo a não deixar o país. O valor pago não foi divulgado.

Até o ano passado, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) e o Ministério da Justiça discutiam sobre a possibilidade de fazer um pedido de extradição aos Emirados Árabes para capturar e prender Thiago.

Metralhadoras, pistolas e fuzis

Segundo os delegados José Eduardo Jorge e Luciano Samara Tuma Giaretta, do 15º Distrito Policial (DP), Itaim Bibi, na Zona Sul, foram apreendidos metralhadoras, pistolas e fuzis. Os policiais saíram pela manhã da capital e foram ao interior recolher o armamento num imóvel que é relacionado a Thiago.

De acordo com José, delegado titular do 15º DP, “o advogado de Thiago Brennand, Eduardo César Leite, aceitou entregar as armas depois que o certificado de registro [CR] Colecionador, Atirador e Caçador [CAC] foi cancelado pelo Exército.”

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Thiago para comentar o assunto. Em outras oportunidades ela sempre negou as acusações de que seu cliente cometeu os crimes pelos quais é acusado.

Acusações

Thiago é acusado de agredir a modelo Helena Gomes, numa academia em São Paulo, em 2022. O motivo foi uma discussão por causa de um aparelho. Nas imagens, ele instiga o filho adolescente a ofender a aluna. Os dois foram expulsos da academia. O empresário é réu nesse processo, respondendo por lesão corporal e corrupção de menores. A Justiça expediu um mandado de prisão contra ele por esse caso.

O empresário também é acusado de estuprar a estudante de medicina e miss Stepanie Cohen em 2021. Ela o acusa de tê-la dopado e estuprado num hotel onde ele estava morando na capital paulista à época. Também há um mandado de prisão contra ele por esse processo.

Thiago responde ainda acusação de ter tatuado uma mulher e a sequestrado e mantido em cárcere privado na fazenda dele em Porto Feliz, interior paulista. E é acusado de estuprar uma moça na mesma cidade. Há dois mandados de prisão em aberto contra o empresário por esses casos.

Agressão a filho

O Fantástico revelou neste mês mais uma acusação contra Thiago. Um ex-funcionário dele, que trabalhava como motorista para o herdeiro, o acusou de agredir o próprio filho, quando o garoto tinha de 5 a 14 anos.

Segundo a testemunha, Thiago chegou a dar choques na criança quando o filho fazia algo que ele não gostava. Esse caso está sendo apurado pelo Ministério Público e é investigado pela polícia.

Fonte: G1.globo.com