Homem vai parar no hospital após engolir maconha para esconder da PM em Atibaia

Um homem de 27 anos precisou ser internado às pressas após engolir duas porções de maconha para fugir de uma abordagem policial nesta terça-feira (19) em Atibaia (SP).

A Polícia Civil foi acionada quando o homem já havia sido transferido da Santa Casa de Atibaia, onde procurou atendimento, para o Hospital Universitário São Francisco (HUSF), em Bragança Paulista, cidade vizinha.

(Foto: Divulgação/Polícia Civil)

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), os policiais foram até o HUSF e descobriram, por meio da ficha médica do paciente, que o homem havia relatado ter engolido um ‘bloco’ de maconha para esconder a droga da polícia durante uma abordagem.

Depois de engolir a droga, o homem ficou engasgado e começou a salivar de forma excessiva. Ele então procurou atendimento médico em Atibaia, mas foi levado para o HUSF, onde passou por uma cirurgia para retirada da droga.

Os médicos retiraram as duas porções de maconha do esôfago do paciente. O homem está inconsciente e segue internado no hospital em Bragança Paulista.

O homem está preso sob escolta policial no hospital e deve responder por tráfico de drogas. Além disso, o homem já tinha passagem pela polícia por conta do mesmo crime e era considerado foragido.

Fonte: G1.globo.com