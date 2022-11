PRF realiza operação para identificar irregularidades em motos na Fernão Dias

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizou na manhã do último domingo (20) a “Operação Speed” na Rodovia Fernão Dias (BR 381), em Mairiporã.

O foco da operação foi a fiscalização de motocicletas, especialmente aquelas de altas cilindradas, que nos finais de semana costumam circular na rodovia. Um dos objetivos era identificar ilícitos relacionados a peças roubadas ou ilegais, porém os policiais foram surpreendidos por grande quantidade de motos com o sistema de escapamento adulterado, que acarreta em crime ambiental.

(Foto: Polícia Rodoviária Federal)

Durante a operação, além das fiscalizações de rotina, com identificação veicular tradicional e consultas aos sistemas, a PRF utilizou a tecnologia a favor da ação, através de equipamentos de última geração que fazem varredura eletrônica total, permitindo verificar todos os itens das motocicletas, identificando a presença de peças falsas, roubadas ou adulteradas. Além de toda a checagem de identificação veicular, é possível detectar alterações nos sistemas originais que contribuem para maior emissão de poluentes.

O que mais surpreendeu é que cerca de 90% das motos esportivas que passaram pela verificação possuíam alguma alteração no sistema de emissão de poluentes, todas elas passaram por alterações no sistema de escapamento para aumentar a performance e gerar maior ruído durante o uso. Nenhuma delas possuía certificação do INMETRO que autorizasse a circulação com as alterações. A mudança nas características resultam em emissão dos níveis de poluentes bem maior que o normal.

Fonte: gov.br