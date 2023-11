Polícia Civil prende suspeito de ter assassinado homem a tiros na zona rural Nazaré Paulista

A Polícia Civil prendeu o suspeito de ter assassinado um jovem a tiros na cidade de Nazaré Paulista (SP), no último mês de julho. O homem foi encontrado na manhã desta quarta-feira (8) em Guarulhos (SP).

De acordo com a Polícia Civil, o homem confessou ter matado Alyson Cayque Jesus Pereira de 25 anos. O rapaz foi encontrado morto pela polícia no último dia 23 de julho, na estrada do Picadão, em Nazaré Paulista.

Polícia Civil prende suspeito de ter assassinato homem na zona rural Nazaré Paulista em julho (Foto: Divulgação)

Na época, o corpo da vítima foi encontrado na área rural da cidade, com cinco marcas de tiros na parte de trás.

Após investigação, a polícia chegou ao nome do suspeito, que foi encontrado em um endereço do município de Guarulhos por equipes da Delegacia Seccional de Bragança Paulista. Na casa em que ele estava, os agentes apreenderam uma arma e celulares.

Segundo o boletim de ocorrência, a polícia agora procura outro homem, o enteado do suspeito detido, que é acusado de ter atuado junto do padrasto no crime.

