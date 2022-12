Homem é identificado e preso após esquecer boné com seu nome em local de furto em Bragança Paulista

Um homem foi preso na tarde da última quinta-feira (8) por furto de gado no bairro Campo Novo em Bragança Paulista (SP). Com ele, foram apreendidos cerca de 200 kg de carne bovina.

Homem é detido por furto de gado no bairro Campo Novo em Bragança Paulista (Foto: Divulgação)

A prisão foi realizada pela Guarda Civil Municipal (GCM) que recebeu a denúncia do furto de dois bois. Em patrulhamento no local os agentes encontraram o boné do suspeito, que continha seu nome escrito.

O homem foi localizado e detido. Ele estava com marcas de sangue e confessou que era o responsável pelos furtos e que a carne dos animais estaria no quintal de sua casa.

O criminoso foi encaminhado ao plantão policial de Bragança Paulista e a ocorrência foi registrada por furto qualificado.

