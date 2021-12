Muralha Digital garante prisão de quadrilha em Atibaia

O Sistema de Monitoramento da Secretaria de Segurança Pública de Atibaia garantiu, na última sexta-feira (03), a prisão de uma quadrilha especializada em furtos a residências em Atibaia. A Muralha Digital detectou o veículo, que passou a ser monitorado por equipes da Guarda Civil Municipal. Três homens foram presos após invadirem três apartamentos.

O veículo utilizado pelo grupo estava sendo monitorado pela Guarda Civil Municipal de Louveira, que compartilhou a informação com cidades da região. Na manhã de sexta-feira (03), a Muralha Digital detectou a entrada dos criminosos em Atibaia e eles passaram a ser monitorados por equipes da GCM.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

No período da tarde, no momento em que estavam deixando a cidade, o trio foi abordado. Dentro do veículo, os guardas encontraram objetos de valor, como: joias, perfumes importados, aparelhos de som e relógios.

Durante a abordagem, as equipes tiveram ciência, através da Polícia Militar, de que três apartamentos na região central haviam sido invadidos por três homens. Ao realizarem contato com as vítimas, todas reconheceram os seus pertences.

Os três receberam voz de prisão em flagrante e foram levados à Delegacia de Polícia. Dois deles eram procurados pela justiça pela prática do mesmo crime. A Polícia Civil vai investigar o envolvimento deles em outros delitos.

De acordo com a GCM, os bandidos conseguiam as informações através da internet. Eles consultavam o emplacamento de veículos e iniciavam as pesquisas, até localizarem os endereços. Para entrarem nos condomínios, eles aguardavam a chegada de um morador e se apresentavam como visitantes.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia