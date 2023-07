Idoso de 77 anos morre atropelado por ônibus em Bragança Paulista

Um idoso de 77 anos morreu após ser atropelado por um ônibus em Bragança Paulista (SP). O caso aconteceu na manhã deste domingo (16) e, até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com informações da Polícia Civil, o acidente aconteceu por volta das 6h, na rua Inverno, que fica no bairro do Cruzeiro, próximo à região central da cidade.

Ônibus da empresa JTP, de Bragança Paulista (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Bragança Paulista)

Ainda segundo informações registradas no boletim de ocorrência, testemunhas relataram à polícia que a vítima foi arrastada por cerca de 150 metros. O corpo do idoso foi reconhecido pela filha.

O condutor do ônibus, que pertence à empresa JTP, responsável pelo transporte público do município, tem 63 anos. Policiais chegaram a ir até a casa onde ele mora, mas não o encontraram.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor no 2° DP de Bragança, que iniciou as investigações.

O que dizem os envolvidos?

Em nota enviada ao g1, a prefeitura da cidade informou que se solidariza com a família do idoso, que acompanha o ocorrido e vai cobrar as providências cabíveis da empresa responsável.

A empresa COM Bragança lamentou o ocorrido e disse que presta solidariedade à família da vítima. Além disso, a empresa informou que está conduzindo uma ‘investigação completa’ para apurar todos os fatos e que está colaborando com as autoridades para ‘garantir que todas as medidas apropriadas sejam tomadas’.

Fonte: G1.globo.com