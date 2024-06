Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí (SP) prenderam, nesta terça-feira (11), um suspeito de balear um guarda municipal durante uma tentativa de assalto. O crime aconteceu no dia 3 de março, na Rodovia Edgar Máximo Zamboto em Jarinu (SP).

Polícia prende suspeito de balear guarda municipal durante tentativa de assalto em Jarinu (Foto: Polícia Civil / Divulgação)

Segundo o boletim de ocorrência, registrado como roubo com lesão corporal grave, o guarda pilotava uma moto, quando dois homens armados, que também estavam em uma motocicleta, efetuaram dois disparos contra ele. Ele foi atingido no abdômen e no peito.

Na sequência, os criminosos fugiram sentido Campo Limpo Paulista (SP). Ainda conforme o BO, a vítima, que atua em Várzea Paulista (SP), precisou ser levada ao Hospital São Vicente de Paulo, em Jundiaí (SP), para passar por uma cirurgia.

A moto pilotada pelo guarda e a arma dele foram apreendidas para perícia. O suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. O segundo suspeito ainda não foi identificado.

