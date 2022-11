Homem é preso enquanto cortava poste em Bragança Paulista

Um homem foi preso em flagrante na última sexta-feira (25) enquanto cortava o poste de um equipamento que faz contagem de veículos na Rodovia Capitão Bardoíno, em Bragança Paulista. Câmeras flagraram a ação do suspeito e uma equipe da Guarda Civil Municipal foi acionada. Ele vai responder por tentativa de furto.

O DER deve fazer a manutenção no local (Foto: Divulgação/GCM Bragança Paulista)

De acordo com a GCM, o crime foi durante a manhã, no km 94 da rodovia. As câmeras da central de monitoramento flagraram um homem em ação suspeita próxima ao poste e uma equipe da guarda foi até o local.

Os agentes encontraram o suspeito tentando cortar um poste que servia de suporte para uma câmera que faz contagem de veículos. Ele tinha um carrinho de mão e outros materiais de corte.

Segundo a GCM, o suspeito teria confessado que estava tentando furtar o poste e foi preso em flagrante. Ele vai responder por tentativa de furto, crime com pena de um a quatro anos de prisão.

O Departamento de Estradas de Rodagens (DER), responsável pelo radar, foi acionado e deve fazer a manutenção no aparelho.

Fonte: G1.globo.com