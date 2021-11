Com auxílio da Muralha Digital, integrante de quadrilha é preso pela PM em Atibaia

O COI -Centro de Operações e Inteligência- da Secretaria de Segurança Pública de Atibaia demonstra, em segundos, centenas de informações referentes aos veículos na cidade. Considerado o “cérebro” da Muralha Digital de Atibaia, o sistema de monitoramento ajudou a Polícia Militar, com apoio da Guarda Civil Municipal, a identificar e prender um dos membros de uma quadrilha especializada em roubos a residências, na madrugada de segunda-feira (15).

De acordo com a polícia, criminosos teriam realizado um roubo no município na última quinta-feira (11) e, após um trabalho do Centro de Operações e Inteligência da Guarda Civil Municipal, o veículo que eles utilizaram no assalto foi identificado e passou a ser monitorado pela “Muralha Digital”.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Ao entrarem na cidade, por volta das 3h30 de segunda-feira, com o mesmo carro, eles foram apontados pelo sistema. A informação foi repassada, de imediato, para equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal.

Pouco tempo depois, uma equipe da Polícia Militar deparou-se com os criminosos e foi iniciado um acompanhamento até o Bairro Jardim Centenário, que fica próximo à Rodovia Fernão Dias, onde eles colidiram com veículos que estavam estacionados.

Cinco homens desceram do carro e iniciaram fuga a pé; um deles foi alcançado e abordado pelos policiais. No carro, foram encontradas uma réplica de arma de fogo, toucas ninja, máquinas de cartão e ferramentas usadas para cometer os delitos. Outros quatro membros do grupo conseguiram fugir.

O homem, morador da Zona Norte de São Paulo, foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde confessou ser o motorista do bando e ter participado do último roubo ocorrido em Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia