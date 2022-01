Homem recebe descarga elétrica em tentativa de furto de fios de cobre em Atibaia

Um homem levou uma descarga elétrica enquanto tentava furtar fios de cobre em uma fábrica em Atibaia. De acordo com a Polícia Civil, o homem teve queimaduras pelo corpo e teve de ser socorrido ao hospital.

Homem foi socorrido com queimaduras para a Santa Casa (Foto: Prefeitura de Atibaia/Divulgação)

O crime aconteceu na tarde de sábado (15) quando o homem de 35 anos invadiu uma propriedade no bairro Rio dos Porcos para roubar os fios. O homem entrou na cabine de força do local e com um alicate cortava os itens, até que recebeu uma descarga elétrica.

Com os gritos, o segurança do local percebeu o homem e acionou a guarda municipal e o resgate. Com ele estavam alicate, restos de fio e uma bolsa.

Ele foi socorrido com queimaduras para a Santa Casa, onde permaneceu internado. Ele vai responder por tentativa de furto.

