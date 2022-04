Homem de 27 anos é preso por morte de idosa em latrocínio em Atibaia

Um homem de 27 anos foi preso nesta quarta-feira (27) suspeito de matar uma idosa durante um assalto a uma casa em Atibaia. O crime aconteceu na última semana, quando as vítimas tentavam fugir após a invasão do imóvel e a mulher foi baleada.

(Imagem Ilustrativa)

O homem foi preso na manhã desta quarta na capital em uma operação da Polícia Civil, após a identificação do suspeito. Segundo a Polícia Civil, quatro suspeitos participaram do crime e os outros três também foram identificados.

A vítima era uma professora de 62 anos que morava no bairro Jardim Siriema. Na manhã do dia 4 de abril ela foi morta com um tiro no peito durante um assalto em sua casa.

De acordo com a polícia, a casa foi invadida e a vítima e o filho perceberam a ação e correram para se abrigar em um quarto na casa. Os criminosos perceberam e tentaram invadir o cômodo e atiraram na porta, atingindo a idosa que não resistiu e morreu.

No dia, os criminosos ainda fugiram levando o carro das vítimas, mas abandonaram o veículo poucas ruas depois.

