Japan Fest: 12ª edição do festival acontece em Atibaia neste fim de semana

Acontece neste fim de semana, dias 06 e 07 de agosto, a 12ª edição do Japan Fest, evento tradicional em Atibaia com diversas atrações voltadas à cultura japonesa, no Centro de Convenções “Victor Brecheret” (Alameda Lucas Nogueira Garcez, nº 511, Parque das Águas). Após dois anos de pandemia, as famosas festividades japonesas estão voltando para o público atibaiense e turistas neste ano.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

No local, haverá barraquinhas para o público saborear comidas, bebidas e doces típicos da culinária oriental, assistir ao show de Taiko do grupo Kawasuji Seiryu Daiko bem como outras atrações da comunidade nipônica de Atibaia. O festival, gratuito e aberto ao público, conta com o apoio das secretarias de Cultura e Segurança Pública da Prefeitura da Estância de Atibaia.

Taiko

O taiko é um instrumento de percussão, tocado com a mão ou com o uso de uma baqueta. Sua função variou durante os anos, obtendo funções de comunicação, ação militar, acompanhamento teatral, cerimônia religiosa e festivais. A apresentação de taiko, atualmente, conta com vários tocadores e diversos tipos de tambores.

Serviço:

12ª Japan Fest

6 e 7 de agosto

Sábado, das 16h às 22h; e domingo, das 12h às 20h

Centro de Convenções e Eventos “Victor Brecheret” (Al. Lucas Nogueira Garcez, nº 511, Parque das Águas).

*Programação sujeita a alterações

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia