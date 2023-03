Festival Gosto da Amazônia chega a Atibaia com a participação de 24 restaurantes

Para celebrar o sucesso da iniciativa do consumo do pirarucu selvagem de manejo, o Festival Gosto da Amazônia chega ao sul de Minas e interior de São Paulo, entre os dias 24 de março e 9 de abril. O evento, que já passou pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Recife, terá como sedes principais Poços de Caldas e Atibaia, e contará também com convidados especiais de Campinas, Holambra e Jaguariúna, com cerca de 60 casas no total. Durante 17 dias, os principais restaurantes dessas cidades servirão um prato inédito com pirarucu, preparado com o tempero e o toque especial dos chefs.

Vila Di Praia (Foto: Divulgação)

Com sabor suave, posta alta, carne tenra, clara e sem espinhas, o pirarucu selvagem, gigante da Amazônia que chega a três metros e 200 quilos, é o maior peixe de escamas de água doce do mundo. Alguns pratos servidos chamam atenção pela criatividade e sabor, reforçando toda a versatilidade do pirarucu na gastronomia.

Deck Santorini (Foto: Divulgação)

“Os festivais têm a importância de comunicar os atributos do pirarucu sustentável. Permitem que as pessoas conheçam o peixe e possam compreender que estão experimentando um produto de sabor único, mas também tendo um consumo consciente. O evento torna conhecido o pirarucu, e o público está contribuindo tanto para a conservação dos recursos naturais da Amazônia como para a melhoria da qualidade de vida das comunidades indígenas e ribeirinhas.”, destaca Adevaldo Dias, colaborador da ASPROC (Associação dos Produtores Rurais de Carauari) e presidente do Memorial Chico Mendes.

Kawaii (Foto: Divulgação)

Além das suas qualidades gastronômicas, o manejo do pirarucu selvagem, praticado no estado do Amazonas, permitiu que o peixe não fosse extinto e atualmente contribui para a conservação de mais de 11 milhões de hectares da Floresta. A marca “Gosto da Amazônia – sabor que preserva a Floresta” enaltece os principais valores defendidos e praticados pelas instituições envolvidas no projeto: preservação do meio ambiente, comércio justo, desenvolvimento econômico e social sustentável. Tudo isso, claro, temperado com o sabor único dos produtos da Amazônia.

Sobre o manejo sustentável do pirarucu:

O manejo do pirarucu começou a ser implementado em 1999, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, e hoje é realizado por populações tradicionais da Amazônia em Unidades de Conservação, terras indígenas e territórios com acordos de pesca devidamente autorizados pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Para que tudo funcione de maneira adequada, o manejo sustentável obedece a três regras básicas, além de estar baseado na vigilância dos rios e lagos da Floresta Amazônica durante todo o ano, para se evitar pesca predatória e outras atividades ilegais:

• A pesca é realizada apenas no período da seca, entre setembro e novembro, respeitando o ciclo reprodutivo da espécie.

• Só podem ser pescados pirarucus acima de 1,5 metro.

• O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) autoriza a pesca de apenas 30% da população adulta do pirarucu em cada lago em que ocorra o manejo – ou seja, garante o crescimento progressivo da população de peixes.

O Gosto da Amazônia é fruto da cooperação internacional entre o governo do Brasil e dos EUA, executada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) e Serviço Florestal dos EUA (USFS), com recursos da Agência para Desenvolvimento Internacional dos EUA (USAID) e participação da Operação Amazônia Nativa (OPAN), Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM), Memorial Chico Mendes (MCM), Associação dos Produtores Rurais de Carauari (ASPROC), Associação dos Comunitários que trabalham com Desenvolvimento Sustentável no Município de Jutaí (ACJ), Instituto Juruá e Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro (SINDRIO).

SERVIÇO:

Festival Gosto da Amazônia

Data: de 24 de março a 09 de abril de 2023.

Mais informações: https://gostodaamazonia.com.br/festival

Lista de participantes e pratos:

ATIBAIA

Apitaya Fresh Food – Pirarurcu Alla Apitaya (Lombo de pirarucu com crosta de castanhas e purê de batata doce. Acompanha vinagrete de caju, manga e pitaya)

Applebee´s (lojas AL. Lucas e Outlet Fernão Diaz) – Grilled Herb Pirarucu (Saboroso pirarucu grelhado, coberto com gremolata. Acompanhado de arroz pilaf e vegetais ao vapor)

Armazém do Don – (Empanadas de Pirarucu)

Atibaia Beer – Medalhão de Pirarucu à moda do Chef (600g de lombo de pirarucu ao molho do chef cítrico e levemente picante, envolvido com lâminas de picanha. Acompanha purê de abobora cabotiá, arroz com nozes e salada rústica)

Bar da Grotta – Pirarucu Selvagem à moda da Grotta (Pirarucu selvagem confitado no sous vide e salteado na manteiga, farofa de maracujá com farinha d’água e manteiga de garrafa, bisqui de camarão com leite de coco, panceta maturada da Grotta, tuille de tapioca com wassabi e broto de alfafa)

Bergamo Ristorante Atibaia – Pirarucu Bergamo (Lombo de pirarucu grelhado com redução de alho negro. Acompanhado de risoto de limão siciliano e farofa de castanha do Pará)

Burger Makers – Sanduíche de Pirarucu (Pirarucu empanado, molho sour cream e rúcula no pão de brioche)

Churrascaria Picanha na Tábua – Ceviche Amazônico de Pirarucu Selvagem (Pirarucu amazônico, leite de coco, pimenta dedo de moça, cebola roxa, coentro e limão)

Crispybox – Pirarucu Crispy (Lombo de pirarucu cortado em tiras pequenas e empanado em uma mistura de farinha de trigo temperada com especiarias da chef. Frito em óleo de algodão, acompanhado com maionese da chefe)

Deck Santorini – Psária Tou Amazoníou (Pirarucu da Amazônia à moda grega)

Dr. Burger – Dr. Fish (Barriga de pirarucu levemente temperada, duplo queijo prato pj, molho tártaro, alface, tomate e pão de hambúrguer)

Empório Flamboyant – Pirarucu Flamboyant (Ventrecha na redução de molho balsâmico, entre crosta de castanha do Pará com purê de mandioquinha, couve refogada e chips de batata doce)

Fazendinha – Amazônia (Parmegiana em cubos, aperitivo gratinado no molho de camarão. Acompanha arroz e porção de salada)

Johnny Tequila Bar e Restaurante – Pirarucu Flambado na Tequila (Lombo de pirarucu grelhado com crosta chutney de maçã e abacaxi, flambado na tequila. Acompanha risoto de brócolis com queijo parmesão)

Kawaii Sushi Lounge – Pirarucu Tropical (Peixe levemente marinado citricamente com temperos baseados no ceviche)

Ponto do Peixe Frito – ½ Porção de Isca de Pirarucu (Porção de lombo de pirarucu empanado com tempero à moda da casa, acompanha molho tártaro à moda da casa, pimenta biquinho e limão)

Restaurante Quintal do Gui – Barriga Amazônica (Barriga de pirarucu selado sobre cama de arroz negro e finas camadas de banana da terra finalizado com vinagrete de pimenta biquinho)

Restaurante e Pizzaria 7 Ervas – Pirarucu 7 Ervas com Risoto de Pitaya (Pirarucu marinado, assado em baixa temperatura e selado na manteiga de ervas. Acompanha risoto de pitaya e caramelo de alho)

San Costilla – Terrinha de Pirarucu San Costilla (Camada de mousse de pirarucu com camarão e pirarucu envolto da folha de espinafre e uma segunda camada de mousse de pirarucu com jambu. Acompanha um purê de acaçá e vinagrete de polvo com caju e tuile de parmesão)

Shinryu – Carpaccio de Pirarucu à Moda Shinryu (Pirarucu em lâminas finas, refinadas com ingredientes como ovas de peixe voador importado, raspas de limão siciliano, manjericão flor de sal e azeite. Servido em uma cama de gelo triturado, criando um ar de frescor)

Vila Di Praia – Moqueca de Pirarucu (Postas de lombo de pirarucu selvagem da Amazônia, marinadas e salteadas no azeite extra virgem, finalizadas em base rústica de pimentões assados, leite de coco e especiarias. Acompanha arroz de caju e farofa artesanal de banana da terra – serve 2 pessoas)

Viva Zapata – Pirarucu Al Pastor (Duas tortillas com pirarucu grelhado, tradicional receita mexicana al pastor, abacaxi e cebola roxa)

Mad Max – Mad By The Beach (Burger Gosto da Amazônia temperado, empanado e frito, molho tártaro, alface, camarões grelhados, azeite aromatizado, cebola roxa e pão brioche)

