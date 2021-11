5ª Águas de Oxalá Atibaia acontece na segunda-feira (15), no Centro

O Dia Municipal da Umbanda, comemorado em 15 de novembro, será celebrado em Atibaia com a 5ª Águas de Oxalá. A tradicional cerimônia, que exalta votos de paz e prosperidade, começa às 9h na Igreja do Rosário (Praça Guilherme Gonçalves, s/n – Centro), passa pelo Pelourinho (R. José Bim, 5 – Centro) e segue até a Igreja Matriz São João Batista (Praça Claudino Alves, s/n – Centro), onde as escadas da igreja serão lavadas.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O ato de sincretismo religioso, preservação e valorização da cultura das religiões afrobrasileiras é realizado pela Associação de Umbanda e Candomblé da Região Bragantina – ASSUCAB, em parceria com a Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura. O evento é marcado pela união de fé, cultura, música e cidadania.

O evento de Águas de Oxalá foi idealizado pelo babalorixá Raminho de Oxossi e tem como enfoque o louvor ao orixá Oxalá, considerado o criador da terra e dos homens, na tradição de matriz africana. A cerimônia de purificação e renovação é considerada um novo ciclo e reverencia a presença da água – fonte primordial da vida – que se apresenta em todos os rituais da Religião dos Orixás.

A 5ª edição de Águas de Oxalá faz parte da programação “Novembro Dandara”, composta por diversos eventos preparados para homenagear o Dia da Consciência Negra em todos os dias de novembro. Em parceria com o Coletivo Negra Visão, a Secretaria de Cultura preparou uma programação repleta de atividades, incluindo teatro, música, dança, capoeira, roda de conversa e filme, que estão acontecendo desde o dia 1º e seguem até 30 de novembro, cada dia com uma atração diferente, para destacar a força e a resistência da população negra.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia