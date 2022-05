1º Festival Literário de Atibaia traz programação variada e show de Arnaldo Antunes

Entre os dias 20 e 22 de maio, Atibaia terá o seu 1º Festival Literário, uma celebração dos livros e da literatura que promete agradar a públicos de diferentes idades e estilos com uma programação bastante diversificada. A primeira edição do festival trará uma série de atividades culturais como palestras, debates, oficinas, lançamentos de livros, contação de histórias e espetáculos teatrais no Cine Itá Cultural e no Centro Cultural André Carneiro, além de shows, food trucks e feira de livros na Praça da Matriz.

O evento tem início nesta sexta-feira, 20 de maio, às 15h. Com participação do bloco ATA-ME e produção da Pachamanas Cultura, o Sarau da Jandyra dá início às atividades culturais, apresentando arte pensada e produzida por mulheres e meninas de Atibaia e região na Praça da Matriz, que além de palco para shows, também contará com a gastronomia de rua dos food trucks e a venda de livros na feira literária.

Show de Arnaldo Antunes será uma das atrações do festival (Foto: Reprodução/ Site arnaldoantunes.com.br)

Literatura e arte

O Festival Literário de Atibaia surge com a proposta de disseminar e promover a literatura na cidade, o que inclui as suas múltiplas manifestações e relações com a música, o teatro e outras artes. No Cine Itá Cultural, os participantes terão a oportunidade de explorar algumas dessas vertentes nas oficinas de poesia criativa, com a psicóloga e escritora Cátia Messias; fotografia e poesia utilizando o celular, coordenada pela artista visual Alline Nakamura; roteiro para história em quadrinhos, com o artista Márcio Zago; e de minicontos, dirigida pela escritora Marly de Souza.

Também no Cine Itá Cultural, três premiados espetáculos trazem a literatura ao palco do teatro: “Concerto de Ispinho e Fulô”, uma homenagem da Cia. do Tijolo ao centenário do poeta Patativa do Assaré; “Vidas Secas”, da Cia. Caravan Maschera, uma encenação que utiliza teatro de bonecos e máscaras para recontar o célebre romance de Graciliano Ramos; e “Dom Quixote, o cavaleiro sonhador”, uma inusitada e surpreendente adaptação do clássico da literatura representada pelo Núcleo Histórias e Objetos.

Arte da palavra

Da atividade de ghostwriter ao lugar da poesia e da letra na música, passando pela literatura egípcia, mas também abordando o mercado editorial brasileiro sob a perspectiva de uma editora independente e sem deixar de incluir a importância da oralidade na transmissão de conhecimentos de povos ancestrais, o festival percorrerá diversos aspectos e temas do universo literário, construindo importantes espaços de encontro e formação de autores e leitores nas palestras, debates e rodas de conversa que acontecerão durante o festival.

Procurando atrair participantes de todas as idades, o festival promove ainda o lançamento dos livros infantis “Dona Saudade com Cobertura de Chocolate” e “A culpa é do Saci”, além de atrações especiais no Centro Cultural André Carneiro, onde o Clube da Terceira Idade realizará uma conferência e acontecerão as apresentações de contação de histórias “Contos a Céu Aberto – Narração Artística de Histórias” e “Do Tamanho de um Botão – Histórias para Bebês”.

Música e literatura na Praça da Matriz

Coroando a festa dedicada à literatura, a música também presta sua homenagem na Praça da Matriz, cenário do show de lançamento de livros e CDs do compositor, cantor, escritor e professor André Gardel. No sábado (21) à tarde, a Palhaça Rubra entra em cena, apresentando aventuras musicais que prometem empolgar a criançada. O ponto alto da programação acontece na noite de sábado (21), quando Arnaldo Antunes sobe ao palco acompanhado dos músicos Betão Aguiar (baixo, violão de nylon, guitarra e vocais) e Curumin (bateria, programações, percussão, violão e vocais).

No domingo (22), tem apresentação musical e contação de histórias com Daniel Dias e participação especial de Heidi Monezzi. Para fechar as atrações musicais na praça, o jornalista, escritor, compositor e professor Juli Manzi apresenta e comenta canções de seu eclético repertório autoral em show de encerramento do festival. Confira abaixo a programação completa do 1º Festival Literário de Atibaia, mas não deixe de ficar ligado nos canais oficiais de comunicação da Prefeitura, pois a programação pode sofrer alterações:

Sexta-feira | 20 de maio

15h – Sarau da Jandyra e bloco ATA-ME | Praça da Matriz

17h – Oficina de poesia criativa – Cátia Messias | Cine Itá Cultural

18h – Contação de histórias e lançamento do livro “Dona Saudade com Cobertura de Chocolate”, de Wânia Karolis | Cine Itá Cultural

19h – Espetáculo “Concerto de Ispinho e Fulô” – Cia. do Tijolo | Cine Itá Cultural

Sábado | 21 de maio

10h – Oficina fotográfica de poesia com celular – Alline Nakamura | Cine Itá Cultural

10h – “Contos a Céu Aberto – Narração Artística de Histórias” | Centro Cultural André Carneiro

14h – Oficina de história em quadrinhos – Márcio Zago | Cine Itá Cultural

14h – Cantata | Praça da Matriz

15h – Palestra: “Biógrafo ghostwriter, escrever a vida do outro” – Juli Manzi | Cine Itá Cultural

15h – Live e lançamento do Livro “A culpa é do Saci”, de Ademir Soares Jr. | Centro Cultural André Carneiro

15h – Show com Palhaça Rubra | Coreto

16h30 – Show lançamento de livros e CDs com André Gardel | Praça da Matriz

17h – Palestra sobre Literatura Egípcia – Georges Zaki | Cine Itá Cultural

18h – Espetáculo “Vidas Secas” – Cia. Caravan Maschera | Cine Itá Cultural

20h30 – Show com Arnaldo Antunes e banda | Praça da Matriz

Domingo | 22 de maio

10h – Contação de Histórias “Do Tamanho de um Botão Histórias para Bebês” | Centro Cultural André Carneiro

13h – Contação de Histórias da Ong Consciência Solidária – Grupo Conta Comigo | Centro Cultural André Carneiro

13h – Lançamento do Livro “A Morte da Lagarta” de Pedro Markun, Paula Desgualdo, André Rodrigues e Larissa Ribeiro | Cine Itá Cultural

14h – Apresentação e conferência do Clube da Terceira Idade | Centro Cultural André Carneiro

14h – Oficina de Minicontos – Marly de Souza | Cine Itá Cultural

14h – Apresentação musical e contação de histórias com Daniel Dias e participação de Heidi Monezzi | Praça da Matriz

15h – Debate “O Lugar da letra na música”, com Juli Manzi, Maurício Pereira (Os Mulheres Negras) e Danislau (Porcas Borboletas) | Cine Itá Cultural

16h – Espetáculo “Dom Quixote, o cavaleiro sonhador” – Núcleo Histórias e Objetos | Cine Itá Cultural

16h – Palestra do poeta e editor Daniel Perroni Ratto (Editora Algaroba) | Cine Itá Cultural

18h – Palestra e roda de conversa “Oralidade e Escrevivência dos Povos Ancestrais – uma trajetória de transmissão de conhecimentos” – Associação Cultural Negra Visão | Cine Itá Cultural

18h – Show com Juli Manzi – Praça da Matriz

*Programação sujeita a alterações

**Atualizado em 18 de maio, às 13h54

