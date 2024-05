Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A grande forte massa de ar seco que atua sobre o interior do país deve perder força no decorrer desta semana. O calor intenso está com dias contados na região que inclui Atibaia. Isso porque os modelos de previsão do tempo indicam a chegada de uma nova e forte frente fria, trazendo um ar polar mais abrangente, proporcionando o aumento nas condições de chuva entre a sexta-feira, 24 de maio e o próximo fim de semana.

Com a chegada desse sistema, a tendência é de uma queda mais significativa nas temperaturas nos dias 25 e 26 de maio e, a partir de então, não são mais esperados períodos de calor mais intenso por vários dias ou até semanas consecutivas.

Mesmo com a finalização do período, seguiremos com um começo de semana ainda quente e seco , mas, agora com temperaturas máximas até dentro da normalidade, com o calor “oscilando”, no decorrer dos próximos dias.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





A previsão do tempo para esta segunda-feira (20) é de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Máxima 28º e mínima de 16º.

A terça-feira (21) deve ser de sol com algumas nuvens, sem expectativa de chuva. Máxima de 27º e mínima de 15º.

Para a quarta-feira (22), a previsão é de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 28º e mínima de 16º.

A quinta-feira (23) deve ser de sol entre poucas nuvens. Não chove. Máxima de 27º e mínima de 17º.

A sexta-feira (24) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 28º e mínima de 18º.