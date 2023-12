Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

Uma nova onda de calor vai atuar sobre o Brasil a partir desta quinta-feira, 14 de dezembro de 2023, elevando as temperaturas em plena reta final de primavera também na região de Atibaia. A estação se despede com um período de calor intenso, onde as temperaturas voltam a ficar de 3 a 5°C acima do padrão para a época. O solstício de verão, que é o início do verão no calendário, ocorre no dia 22 de dezembro, às 00h27, pelo horário de Brasília.

Segundo o site Climatempo, teremos um novo período de calor intenso, mas será uma onda de calor com uma duração menor que as anteriores, dos meses de setembro e novembro. Porém, ainda sentiremos os efeitos da insolação, e a umidade do ar estará um pouco mais alta – o que trará maior sensação de incômodo durante algumas horas.

Esta quarta-feira (13) será de sol entre poucas nuvens e temperaturas em elevação, sem expectativa de chuva. Máxima 32º e mínima de 18º.

A quinta-feira (14) também deve ser de predomínio de sol, sem chuva. Máxima de 34º e mínima de 20º.

A previsão para a sexta-feira (15) é de sol e aumento de nuvens de manhã, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 35º e mínima de 20º.

No sábado (16) o sol aparece entre algumas nuvens durante o dia e há pequena chance de pancadas de chuva à tarde. Máxima de 35º e mínima de 19º.

O domingo (17) deve ser de predomínio de sol e calor. Máxima de 34º e mínima de 20º.