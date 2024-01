Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

A formação de uma frente fria e a entrada de ventos mais úmidos, combinados com a circulação de ventos nos níveis médios da atmosfera, provocam mudanças no tempo para este fim de semana na Região Sudeste do Brasil. A expectativa é de retorno dos temporais em todo o estado de São Paulo e uma trégua ao calorão.

Esta sexta-feira (19) será instável na região de Atibaia, com possibilidade de chuva, intercalando com períodos de melhora e aberturas de sol. Durante a tarde, as pancadas retornam com mais intensidade e com chance para temporais.

A massa de ar polar que vem na retaguarda da frente fria vai se deslocando e acaba ajudando a impulsionar ventos mais úmidos para áreas do leste do estado de São Paulo. A expectativa é de um fim de semana de temperaturas mais baixas e bastante nebulosidade.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta sexta-feira (19) deve ser de sol entre nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima 31º e mínima de 20º.

A previsão para o sábado (20) é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 29º e mínima de 20º.

O domingo (21) deve ser de sol com muitas nuvens. Períodos de céu nublado com chuva. À noite o tempo fica firme. Máxima de 26º e mínima de 19º.

Na segunda-feira (22), o sol aparece entre muitas nuvens de manhã e podem ocorrer pancadas de chuva à tarde. À noite a chuva para. Máxima de 25º e mínima de 17º.

A previsão para a terça-feira (23) é de céu nublado e possibilidade de chuva fraca. Máxima de 23º e mínima de 16º.