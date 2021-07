Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

A atuação de uma forte massa de ar frio de origem polar tem provocado frio intenso em todo o estado de São Paulo nos últimos dias. Segundo o site AccuWeather, A última quarta-feira, 30 de junho, foi o dia mais frio do ano em Atibaia, com temperatura máxima de 15º e mínima de 4º.

Para os próximos dias, a expectativa é que a massa polar comece a se afastar para o oceano e, com isso, as temperaturas subam de forma muito gradativa. No entanto, as noites e madrugadas permanecem com temperaturas baixas.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (2), o dia já será mais quente, com predomínio de sol e tempo seco. À noite a temperatura volta a cair e a sensação será de frio. Máxima de 24º e mínima de 7º.

O sábado (3) também será de sol entre poucas nuvens, com aumento de temperatura à tarde e frio de madrugada. Máxima de 25º e mínima de 10º.

No domingo (4) a nebulosidade aumenta um pouco, mas não há expectativa de chuva. Máxima de 21º e mínima de 12º.

A segunda-feira (5) deve ser mais um dia de sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. Máxima de 22º e mínima de 10º.

A previsão para a terça-feira (6) é de sol entre nuvens e clima seco. Máxima de 23º e mínima de 11º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather