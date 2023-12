Confira a previsão do tempo pata o primeiro fim de semana do verão em Atibaia

O solstício de verão ocorreu nesta madrugada de sexta-feira (22), 00h27 – pelo horário de Brasília. No primeiro dia da estação, a atuação de um cavado em alto mar canaliza um pouco mais de umidade para toda a Região Sudeste, e a semana termina com pancadas de chuva na região de Atibaia. O calor deve continuar pelo mesmo até a próxima terça-feira (26), com temperatura variando entre os 18ºC e 30ºC.

Entre esta sexta (22) e a segunda-feira (25), feriado de Natal, a expectativa é de clima abafado e condições para pancadas de chuva com moderada a forte intensidade.

Esta sexta-feira (22) será de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima 32º e mínima de 20º.

No sábado (23) o sol também predomina pela manhã. À tarde a nebulosidade aumenta e são esperadas pancadas de chuva. Máxima de 30º e mínima de 19º.

A previsão para o domingo (24), véspera de Natal, é de sol e calor, com possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 31º e mínima de 20º.

Na segunda-feira (25) de Natal o sol predomina pela manhã e podem ocorrer pancadas de chuva à tarde. Máxima de 32º e mínima de 21º.

Na terça-feira (26), o sol aparece entre nuvens e há expectativa de chuva a partir da tarde. Máxima de 29º e mínima de 18º.