Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A terceira semana do mês de agosto será marcada por mudanças no tempo. A semana começa com temperaturas altas à tarde e friozinho de madrugada e pela manhã. Mas, a partir de quarta-feira (17), as instabilidades ganham força e podem ocorrer pancadas de chuva. Já na sexta-feira (19) há alerta para queda brusca na temperatura. Confira!

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta segunda-feira (15) o sol brilha o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 27º e mínima de 13º.

A terça-feira (16) também será de sol e tempo seco, sem expectativa de chuva. Faz calor à tarde. Máxima de 28º e mínima de 12º.

A quarta-feira (17) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 29º e mínima de 14º.

A previsão para a quinta-feira (18) é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 27º e mínima de 11º.

Para a sexta-feira (19) a previsão é de sol com muitas nuvens. Períodos de céu nublado com chuva. À noite o tempo fica firme. Alerta para queda brusca de temperatura. Máxima de 18º e mínima de 6º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather