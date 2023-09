Confira a previsão do tempo para o feriado prolongado em Atibaia

Apesar de ainda estarmos no fim do inverno, o feriado prolongado de 7 de setembro acontece em clima de primavera em Atibaia. A expectativa é de sol, calor e pancadas de chuva.

Nesta quarta-feira (6), véspera de feriado, as instabilidades causadas pela passagem de uma frente fria diminuem, mas os ventos intensos e úmidos ainda deixam as temperaturas baixas. Na quinta-feira (7). feriado da Independência, o tempo volta a ficar firme e com temperaturas em elevação. A sexta-feira (8) será semelhante ao dia anterior, porém com mais sol e calor. No sábado (9) o calor deve provocar pancadas de chuva e, no domingo (10), a expectativa é de céu mais nublado.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta quarta-feira (6), a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Máxima de 22º e mínima de 14º.

A quinta-feira (7), feriado da Independência do Brasil, deve ser de sol com algumas nuvens, sem expectativa de chuva. Máxima de 27º e mínima de 15º.

Para a sexta-feira (8), a previsão também é de sol com algumas nuvens durante o dia. Não deve chover. Máxima de 30º e mínima de 15º.

No sábado (9), o sol aparece com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva. Máxima de 31º e mínima de 15º.

O domingo (10) deve ser de sol entre nuvens. Máxima de 29º e mínima de 17º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather