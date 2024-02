Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

O os próximos dias desta semana no estado de São Paulo prometem ser marcados por um típico período de verão. Caracterizado pelo intenso calor e chuvas variáveis, o verão brasileiro mais uma vez se manifesta. Com mais horas de sol, as temperaturas facilmente se elevam, e outros sistemas também contribuem para esse aumento de temperatura.

A circulação da faixa central do país desempenha um papel crucial no transporte de calor. Nesta época do ano, além da maior disponibilidade de calor, os ventos nortistas desempenham um papel significativo. Por ser uma das maiores áreas continentais do Brasil, essa região, muito próxima da zona tropical, acumula grande quantidade de calor. Além disso, os ventos que circulam sobre essa região transportam esse calor para outras áreas do país. Na presente semana, o transporte de calor da região norte e central está bastante evidente, com os ventos trazendo ar mais quente para a região sudeste, o que contribui para a elevação das temperaturas ao longo dos dias.

A partir de quinta-feira (8), a previsão é de pancadas de chuva avançando por todo o estado, devido à mudança na circulação dos ventos, proporcionando maior disponibilidade de umidade.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta quarta-feira (7) começou com nebulosidade variável. No decorrer do dia, os sol aparece, mas podem ocorrer pancadas de chuva isoladas entre o fim da tarde e o começo da noite. Máxima 31º e mínima de 17º.

A quinta-feira (8) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 32º e mínima de 18º.

Para a sexta-feira (9) a expectativa é de predomínio de sol. à tarde a nebulosidade aumenta e podem ocorrer pancadas de chuva. À noite o céu fica aberto. Máxima de 32º e mínima de 19º.

A previsão para o sábado (10) é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 32º e mínima de 20º.

O domingo (11) também deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite o céu fica aberto. Máxima de 32º e mínima de 18º.