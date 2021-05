Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

Uma frente fria avança para o Sudeste do Brasil e muda o tempo na região que inclui Atibaia. Acompanhando esse sistema, uma massa de ar polar provoca queda de temperatura.

Nesta quarta-feira (12), o avanço de uma nova frente fria muda o tempo na região. O céu fica nublado pela manhã e, à tarde, são esperadas pancadas de chuva. Há risco de temporais. Máxima de 26º e mínima de 11º.

Na quinta-feira (13), o tempo fica nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Por conta do avanço de uma massa de ar polar, a temperatura fica baixa o dia todo. A tarde deve ser de sol com diminuição de nuvens. Noite com muita nebulosidade. Máxima de 19º e mínima de 15º.

A sexta-feira (14) deve ser de sol entre poucas nuvens. Faz frio de manhã, de madrugada e à noite. Máxima de 21º e mínima de 12º.

A previsão para o sábado (15) é de sol entre muitas nuvens, de manhã e à tarde. À noite a nebulosidade diminui. Máxima de 20º e mínima de 13º.

O domingo (16) será de sol entre poucas nuvens. A temperatura ainda não sobe muito e a sensação será de frio, especialmente de madrugada e ao amanhecer. Máxima de 22º e mínima de 11º.

Fonte: Climatempo e Cptec.inpe