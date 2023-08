Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

Depois de um fim de semana frio, as temperaturas voltam a subir na região de Atibaia, entre este último dia do mês de julho e os primeiros do mês de agosto. As madrugadas e manhãs ainda terão temperaturas amenas, mas as tardes voltam a ficar mais quentes nos próximos dias.

A atuação de uma massa de ar fria e seca volta impedir a formação de nuvens de chuva. Os dias podem começar com névoa/nevoeiro. Apesar do amanhecer gelado, aos poucos, com a presença do sol, as tardes voltam a ficar mais quentes. O destaque será a baixa umidade relativa do ar.

Nesta segunda-feira (31) o sol predomina e não há expectativa de chuva. Máxima de 26º e mínima de 11º.

A terça-feira (1) deve ser de sol com muitas nuvens e névoa ao amanhecer. Aos poucos a nebulosidade diminui e o tempo fica firme. Máxima de 27º e mínima de 12º.

A previsão para a quarta-feira (2) é de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Faz frio nas primeiras horas do dia e calor à tarde. Máxima de 29º e mínima de 12º.

A quinta-feira (3) também deve ser de sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva. Máxima de 29º e mínima de 14º.

Na sexta-feira (4), o sol predomina durante o dia. Noite com poucas nuvens. Máxima de 29º e mínima de 13º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather