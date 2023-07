Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

Após o dia de calor da última terça-feira (11), os próximos dias devem ser marcados pelo avanço de uma massa de ar frio e temperaturas mais baixas. A formação de um grande e forte ciclone extratropical no Sul do país também influencia o estado de São Paulo, com rajadas de vento.

Na quinta-feira (13), com o avanço da frente fria, a umidade aumenta pela manhã. A partir da tarde o tempo volta ficar firme, mas o frio ganha força. As temperaturas já entram em declínio na noite desta quinta.

Na retaguarda da frente fria, a entrada de uma forte massa de ar frio de origem polar ganha força, provocando uma queda mais acentuada de temperatura na sexta-feira (14). O sol e o tempo firme predominam no fim de semana.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta quarta-feira (12) o sol ainda predomina, faz calor à tarde e não há expectativa de chuva. Máxima de 28º e mínima de 15º.

Na quinta-feira (13), áreas de instabilidade provocam aumento de nebulosidade e ventos. A previsão é de sol e muitas nuvens à tarde. À noite ocorrem pancadas de chuva. Máxima de 27º e mínima de 10º.

Na sexta-feira (14) as instabilidades diminuem, mas a atuação de uma massa de ar polar derruba as temperaturas. O sol predomina e não deve chover. Máxima de 18º e mínima de 8º.

O sábado (15) deve ser de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde.

Máxima de 21º e mínima de 9º.

A previsão para o domingo (16) é de sol, com muitas nuvens à tarde. À noite a nebulosidade diminui. Máxima de 25º e mínima de 12º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather