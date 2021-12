Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Esta semana começou com a atmosfera bastante instável, o que permitiu a ocorrência de muitos temporais sobre o estado de São Paulo. A chuva acumulou volumes elevados. Nesta sexta-feira o risco de temporal permanece nas áreas próximas ao estado de Minas Gerais, como é o caso da região de Atibaia.

No fim de semana, o ar seco começa a influenciar o estado de São Paulo e a chuva diminui. A próxima semana vai começar seca e quente. No meio da semana, novas instabilidades voltam a influenciar o estado. A chuva aumenta e as temperaturas tendem a cair novamente.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta sexta-feira (17) deve ser mais um dia instável. O clima continua abafado, mas ocorrem períodos com sol. As pancadas de chuva podem ser acompanhadas de raios, com moderada a forte intensidade. Máxima de 25º e mínima de 17º.

No sábado (18), as instabilidades se afastam e as chances de chuva diminuem. O sol predomina e a temperatura sobe um pouco. Máxima de 28º e mínima de 18º.

No domingo (19), o ar seco atua sobre a região e a previsão é de sol entre poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Máxima de 29º e mínima de 17º.

Na segunda-feira (20) o tempo fica quente e seco, sem previsão de chuva. Máxima de 30º e mínima de 18º.

A previsão para a terça-feira (21) ´´também é de predomínio de sol e calor. Máxima de 31º e mínima de 18º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather