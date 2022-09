Confira a previsão para a Primavera 2022 no estado de São Paulo

Em 2022, o equinócio da primavera no Hemisfério Sul ocorre às 22h04 (horário de Brasília) do dia 22 de setembro. Este é início astronômico da primavera de 2022, que se estende até às 18h48 de 21 de dezembro, pelo horário de Brasília. O fenômeno La Niña influencia toda a estação, com previsão de enfraquecimento no verão.

Climatologicamente, a primavera é uma estação de transição do inverno. Em quase todo o Brasil, primavera significa a volta da chuva, o aumento da umidade e do calor.

(Imagem Ilustrativa: Stefan Schweihofer por Pixabay)

Situação do oceano Atlântico Sul

Na maior parte da primavera, o contraste térmico entre porção oceânica na costa da Região Sul e a região entre a costa do Uruguai e da Argentina não estará favorável para o deslocamento das frentes frias pelo interior do Brasil. A tendência é que os sistemas passem rapidamente sobre a Região Sul e avancem pela costa do Sudeste, tendo pouca influência sobre o interior desta Região e também do Centro-Oeste.

Frentes frias

Várias frentes frias vão avançar para o Sudeste do Brasil, mas a maioria de forma oceânica, com maior impacto nas áreas próximas ao litoral. Eventualmente alguma frente fria poderá influenciar áreas do Centro-Oeste facilitando a formação de áreas de chuva e aliviando o calor.

Na Região Sudeste, o resfriamento mais notável causado por estas frentes frias, será nas áreas próximas ao litoral, atingindo áreas como o sul e o leste de São Paulo, o estado do Rio De Janeiro, o estado do Espírito Santo, parte do Sul de Minas e da Zona da Mata Mineira. Eventualmente poderá ocorrer entrada de ar frio de origem polar em Mato Grosso do Sul.

Corredores de umidade e ZCAS

Em novembro e em dezembro, algumas destas frentes frias devem chegar ao litoral do Espírito Santo e vão ajudar a formar corredores de umidade entre o Sudeste e o Norte do Brasil, que serão responsáveis por períodos prolongados de precipitações frequentes e até volumosas na porção centro e norte da Região Sudeste, na parte norte do Centro-Oeste, em áreas do Pará, do Tocantins e da Bahia. É possível que ocorra a formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) em novembro e/ou em dezembro de 2022.

Estado de São Paulo: resumo da previsão da primavera 2022

Essas frentes frias que vão passar agora nos dias 22 e 25 sobre o Brasil, vão reforçar a umidade sobre o interior do continente, atingindo as Regiões Centro-Oeste e Sudeste. O estado de São Paulo volta receber chuva nesta época, devido à entrada destas instabilidades – o que já significa um retorno um pouco antecipado da chuva fora da época, até porque ela volta geralmente meados de outubro.

Isto deve trazer ao longo do mês de outubro volumes um pouco acima da média no norte de São Paulo, dentro da média em grande parte do noroeste, região central e áreas do nordeste e norte paulista, incluindo a região da grande SP. Nessas regiões a chuva fica dentro da média histórica em outubro e um pouco abaixo da média, pegando Vale do Paraíba, toda a faixa litorânea e também oeste sul de São Paulo.

Em relação às temperaturas, elas ficam dentro da média em todas as regiões do estado na primavera como um todo. Ainda vamos ter grandes oscilações de temperatura ao longo do mês de outubro. Já para novembro, é um cenário bem semelhante ao que se espera de dezembro – chuva um pouco abaixo da média na maior parte do estado de São Paulo, isso inclui a capital, Vale do Paraíba, região central, oeste, sul de São Paulo.

Ar frio

A entrada constante de frentes frias também reforça a entrada do ar frio e seco no estado de São Paulo. A previsão indica que essas massas de ar frio ainda ocorram no mês de novembro, até pelo menos a primeira quinzena de dezembro. Isso não deve produzir temperaturas muito baixas, mas vai deixar o tempo seco por mais tempo. Em relação às temperaturas, no mês de novembro elas vão um pouco acima da média no oeste, centro e também parte do sul de São Paulo e um pouco abaixo da média na faixa litorânea, grande SP e no Vale do Paraíba. Nas outras regiões fica dentro da média, e em dezembro ela fica dentro da média na maior parte do estado e um pouco abaixo no litoral, na grande São Paulo e no Vale do Paraíba.

Fonte: Climatempo