Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

O mês de novembro começou quente em boa parte do estado de São Paulo. Nos primeiros 8 dias, a média das temperaturas máximas observadas na capital paulista foi de 27,6°C, enquanto a média Climatológica de novembro é de 26,9°C, segundo dados da estação meteorológica oficial do Instituto Nacional de Meteorologia, localizada no Mirante de Santana.

Mas, depois de dias quentes, a temperatura deve diminuir. A passagem de uma frente fria no litoral de São Paulo trouxe novas áreas de instabilidade para boa parte do estado ao longo da terça-feira (9). Após a passagem do sistema, ventos úmidos e frios que sopram do mar começam a transportar umidade para a faixa leste paulista, região que inclui Atibaia. Os próximos dias devem ser marcados por céu nublado e sensação de frio. Confira!

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta quarta-feira (10), o sol aparece entre nuvens e faz calor à tarde. Máxima de 27º e mínima de 16º.

Na quinta-feira (11), o céu fica nublado e a temperatura não sobe muito. Máxima de 21º e mínima de 17º.

Na sexta-feira (12), o ar frio se intensifica, e o dia deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Máxima de 19º e mínima de 15º.

No sábado (13), as instabilidades enfraquecem e o tempo volta abrir. A temperatura também volta subir de forma gradual. Máxima de 24º e mínima de 13º.

O domingo (14) deve ser de sol entre poucas nuvens e temperatura em elevação. Máxima de 28º e mínima de 13º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather