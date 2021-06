Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

O ar seco predomina sobre o Brasil e dificulta a formação de grandes nuvens e de ocorrência de chuva sobre a maioria das áreas do país. Uma frente fria avança pelo litoral de São Paulo, mas não tem força para causar grandes mudanças no tempo no interior do estado.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (4), o ar seco atua sobre a região e não há expectativa de chuva. Faz calor à tarde. Máxima de 27º e mínima de 14º.

No sábado (5), o sol predomina pela manhã. À tarde a nebulosidade aumenta, mas não há previsão de chuva. Máxima de 26º e mínima de 13º.

No domingo (6), o ar seco ainda atua obre a região e o dia deve ser ensolarado, sem expectativa de chuva. Máxima de 27º e mínima de 13º.

A segunda-feira (7) deve ser mais um dia ensolarado, com sensação de calor à tarde. Máxima de 27º e mínima de 14º.

A previsão para a terça-feira (8) é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 25º e mínima de 15º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather