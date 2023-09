Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

Apesar de ainda estarmos no último mês de inverno, o primeiro fim de semana de setembro foi com características de primavera, com calor e pancadas de chuva.

Nesta segunda-feira (4), uma frente fria começa se formar no Sul do Brasil, com a atuação de um ciclone extratropical sobre a costa do Rio Grande do Sul. No estado de São Paulo, a expectativa é de calor pré-frontal e condições para pancadas de chuva à noite.

Na terça-feira (5) as instabilidades aumentam e pode chover o dia todo com fraca a moderada intensidade. Na quarta-feira (6), véspera de feriado, a temperatura cai, o tempo segue instável, com variação de nebulosidade e possibilidade de chuva. Na quinta, feriado de 7 de setembro, o tempo volta a ficar firme e com temperaturas em elevação. O calor deve continuar até o fim de semana.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta segunda-feira (4), a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 32º e mínima de 20º.

A terça-feira (5) deve ser de sol entre nuvens, com possibilidade de chuva a qualquer hora. Máxima de 27º e mínima de 15º.

Para a quarta-feira (6), a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 22º e mínima de 14º.

Na quinta-feira (7), feriado de Independência, o dia deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Máxima de 29º e mínima de 14º.

Na sexta-feira (8), a expectativa é de sol e calor à tarde, sem chuva. Máxima de 30º e mínima de 15º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather