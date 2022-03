Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

O calor intenso tem sido destaque no estado de São Paulo nos últimos dias. Isso se deve ao chamado “escoamento bloqueado”, que é uma circulação anticiclônica, nos médios níveis da atmosfera, que impede que os sistemas se desloquem para o Sudeste.

Com isso, as frentes frias que têm chegado ao Sul do Brasil, até avançam pelo litoral da Região, mas logo se afastam para alto-mar. Sem o avanço das frentes frias, o ar mais frio que acompanha estes sistemas também não consegue avançar, portanto, as temperaturas têm ficado elevadas por vários dias no estado de São Paulo.

Os próximos dias ainda prometem ser quentes no estado. As máximas vão continuar acima dos 30°C. Serão dias de muito sol e pancadas isoladas de chuva entre as tardes e noites. Mesmo que de forma isolada, não dá para descartar o risco de chuva forte. São pancadas de chuva típicas da estação e até com temporais em algumas localidades.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta segunda-feira (7) começa com predomínio de sol. A temperatura sobe rapidamente, a nebulosidade aumenta e são esperadas pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Máxima de 31º e mínima de 16º.

A terça-feira (8), promete ser de sol forte e calor intenso, com possibilidade de temperatura máxima recorde. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 33º e mínima de 19º.

A quarta-feira (9) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 30º e mínima de 19º.

Na quinta-feira (10) a temperatura sobe um pouco mais e a expectativa é de um dia quente e abafado, com possibilidade de pancadas de chuva. Máxima de 33º e mínima de 20º.

A previsão para a sexta-feira (11) é de predomínio de sol pela manhã. Faz calor e podem ocorrer pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 32º e mínima de 20º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather