Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Com a passagem de uma frente fria e a entrada de ventos úmidos na região, a temperatura caiu na quinta-feira (15) em Atibaia. A tendência para este fim de semana é que as instabilidades diminuam, mas as temperaturas continuam baixas.

Ao longo dos próximos dias, gradativamente as temperaturas sobem e o sol volta a aparecer, mas é só na segunda-feira (19) que deverá fazer calor. Confira!

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (16) o céu continua encoberto e garoa não está descartada. As temperaturas continuam baixas. Máxima de 18º e mínima de 11º.

No sábado (17) o sol volta a aparecer entre poucas nuvens e o tempo fica firme, sem expectativa de chuva. No entanto, a sensação ainda será de frio. Máxima de 20º e mínima de 8º.

O domingo (18) deve ser de sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva. Ainda faz frio de madrugada e ao amanhecer. Máxima de 23º e mínima de 0º.

A previsão para a segunda-feira (19) é de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva. Máxima de 28º e mínima de 15º.

A terça-feira (20) também deve ser de sol entre nuvens e pancadas de chuva. Máxima de 27º e mínima de 16º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather