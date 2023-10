Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

A passagem de uma frente fria deixou o tempo instável na região e trouxe um ar mais gelado na quinta-feira (19). A infiltração marítima ainda colabora para a formação de bastante nebulosidade até o início do sábado (21), mas a tendência é de mais sol nos próximos dias, com temperaturas em elevação.

A sexta-feira (20) começou gelada e a expectativa é de que, até o meio da tarde, ocorram algumas aberturas de sol, mas a sensação de frio continua. O sábado (21) ainda pode ser de céu nublado pela manhã, mas à tarde o tempo abre e o sol aparece. As temperaturas seguem amenas e, entre a tarde e a noite, o tempo fica firme. O domingo (22) vai começar com bastante variação de nuvens e destaque para o friozinho. No final da manhã e à tarde o sol aparece a temperatura entra em elevação.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (20) o sol aparece entre muitas nuvens de manhã. Há possibilidade de garoa. A noite deve ser de céu aberto. Máxima de 23º e mínima de 15º.

O sábado (21) deve ser de sol com algumas nuvens, sem expectativa de chuva. Máxima de 26º e mínima de 15º.

A previsão para o domingo (22) é de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Máxima de 29º e mínima de 16º.

Para a segunda-feira (23), a expectativa é de sol entre poucas nuvens e temperatura em elevação. Máxima de 32º e mínima de 18º.

A terça-feira (24) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 32º e mínima de 19º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather