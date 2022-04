Confira a previsão do tempo pata o feriado prolongado em Atibaia

O feriado de Tiradentes será bem diferente em relação ao da Páscoa. Dessa vez, não haverá influência de frente fria e massas polares. A previsão indica algumas pancadas de chuva, mas de forma isolada e sem frio intenso.

A sensação durante as tardes será de calor. As noites e madrugadas já não devem ser tão frias em relação aos últimos dias, mas ainda fica fresquinho, como é comum no outono.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta quarta-feira (20) começou com a sensação de friozinho. Mas o sol predomina e esquenta rapidamente. Não há risco de chuva. A noite será de tempo firme e temperatura amena. Máxima de 26º e mínima de 12º.

A quinta-feira (21), feriado de Tiradentes também começa com friozinho típico do mês de abril. O sol aparece entre poucas nuvens e a temperatura sobe à tarde. À noite, a temperatura fica amena. Máxima de 26º e mínima de 13º.

A previsão para a sexta-feira (22) é de tempo firme, com predomínio de sol durante o dia, com algumas nuvens. Mas durante a noite, a nebulosidade aumenta e podem ocorrer pancadas de chuva isoladas. A temperatura fica amena à noite. Não faz muito frio. Máxima de 29º e mínima de 17º.

O sábado (23) deve ter algumas nuvens e névoa ao amanhecer. O tempo vai firmando durante a tarde, com sol entre algumas nuvens e calor, mas sem previsão de chuva. Noite com poucas nuvens. Máxima de 30º e mínima de 20º.

O domingo (24) será com muito sol, podendo ocorrer uma névoa no começo da manhã. Não tem risco de chuva e a tarde é quente, com sensação de calor. Noite com tempo firme. Máxima de 30º e mínima de 20º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather